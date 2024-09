Mattarella alla Frecce tricolori | Siete uno dei simboli nazionali

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - "Con il vostro percorso su panorami affascinanti avete portato li' l'Italia e avete rafforzato l'amicizia con Canada e Stati uniti, entrando direttamente in contatto con le persone che hanno assistito e portando un messaggio di casa agli italiani che vivono oltreoceano. Voiuno deinel nostro paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioricevendo al Quirinale leguidate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Gen. S.A. Luca Goretti e dal Comandante della PAN, T. Col. Massimiliano Salvatore, di ritorno da un tour in Canada e Usa. "So quanto lavoro c'è dietro tutto questo, di addestramento, squadra e assistenza sia a terra che in volo. Grazie per suscitare tanto entusiasmo in tutte le ricorrenze in cui sorvolate l'Altare della Patria e le tante città italiane" ha concluso il capo dello Stato.