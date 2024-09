Materazzi | Vittoria Milan? Fa male ma l’Inter ha tempo! Temo un’altra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Marco, grande ex nerazzurro, ha espresso il suo parere sul risultato di Inter-e il momento che sta vivendo la squadra di Simone Inzaghi. Poi un parere sulle altre avversarie di Serie A. VARIABILI – Marco, ospite dell’inaugurazione di ‘Isola Technogym’ a Porta Venezia, risponde alle domande di Gian Luca Rossi: «Come ho preso questo derby?, malissimo. Però ilha meritato ed è giusto che ci prendano anche in giro, fa parte del gioco. Impressione chenon sia scesa in campo con la voglia? Non penso, ci sono tanti fattori che in questo periodo dell’anno possono variare, come la condizione fisica. Poi sicuramente l’Europeo ha tolto energie a parecchi di noi che fortunatamente abbiamo avuto tanti bravi Nazionali impegnati. Nel momento in cui ritroveranno la condizione penso cheè ancora oggi una squadra da battere.