Maltempo | quali sono le ripercussioni sulla psiche

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oltre ai danni fisici, coloro che hanno dovuto fronteggiare ilsi trovano spesso ad affrontare un altro tipo di devastazioni, più intime ma che posmettere ancora più in difficoltà qualcuno che ha già perso tutto. Ma anche coloro che invecescampati alle ondate più violente di mal tempo, e non hanno quindi subito perdite materiali, si trovano oggi a fare i conti con delle nuove paure. Per altri ancora invece, ogni catastrofe climatica rappresenta il ripetersi di un trauma. Si inizia così a parlare di ansia climatica, un disagio emotivo che può portare in chi ne soffre forte stress e preoccupazione. «Incertezza, imprevedibilità, precarietà minano le fondamenta della tenuta mentale. Il, i fenomeni meteo estremi pesano anche sul piano psicologico.