Maltempo in Toscana nonna e nipote dispersi Ricerche in area deposito detriti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Continuano lediSabine e di suoNoah, di appena 5 mesi,da due giorni.e bimbo sono stati travolti la sera del 23 settembre dall'onda di piena del torrente Sterza, che scorre tra le colline di Montecatini Val di Cecina, nel Pisano. Sono salvi - perché hanno avuto il tempo di aggrapparsi ai pilastri del porticato della casa e agli alberi - il padre, la madre e il nonno del bambino. Sono tutti originari di Monaco di Baviera e da una decina di giorni erano in vacanza in. Levedono impegnate 100 persone tra Vigili del fuoco, personale dei nuclei sommozzatori e squadre di Pubblica assistenza e Croce Rossa. In campo droni, l'elicottero dei pompieri e le unità cinofilie. Ora si cerca soprattutto verso Sud, nell'alveo del corso d'acqua (LE PREVISIONI METEO).