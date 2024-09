Magi a Fanpage | “Da FI bluff estivo Il referendum unico strumento per cambiare la legge sulla cittadinanza”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il segretario di +Europa, Riccardocommenta a.it il risultato della raccolta firme per ilcittadinanza che in pochi giorni ha raggiunto la soglia delle 500mila firme: "La proposta di FI, dopo il, ancora non si è vista. Ilè l'nelle mani dei cittadini per riformare la".