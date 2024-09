Luzzara alloggio inagibile per il rogo di un materasso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024)(Reggio Emilia), 25 settembre 2024 - La presenza di fumo, in piena notte, in una palazzina di via XXV Aprile aha fatto temere il peggio, facendo intervenire i vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri. E’ accaduto la scorsa notte nelle cantine di un condominio. Era andato a fuoco un, in uno degli scantinati dell’edificio residenziale. Per fortuna l’incendio è stato domato in breve tempo, evitando altri problemi e altri danni. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del, che potrebbero essere ricondotte alla presenza di qualcuno nelle cantine, forse per trovare un riparo per la notte. Non si registrano conseguenze alle persone. A scopo precauzionale, l’appartamento situato al piano superiore, rispetto alle cantine, dove abitano il segnalante e altri connazionali, di origine straniera, è stato dichiarato temporaneamente