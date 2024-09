Luna Rossa Bruni sogna l’America’s Cup | Dobbiamo continuare così ed esprimerci al 100%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Francescoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Louis Vuitton Cup 2024, in cuisfiderà Ineos Britannia: “Spareremo tutte le cartucce a nostra disposizione per realizzareCup, che in Italia è un sogno. Una regata dopo l’altra siamo cresciuti, riuscendo a migliorare nella gestione dei momenti di difficoltà. Vogliamosu questa strada e mantenere la stessa attenzione sui dettagli. In una competizione simile il livello è molto alto e se non ci si esprime alla sconfitta è praticamente certa“. Il timoniere diha poi parlato del suo collega, Jimmy Spithill: “Ammiro la sua determinazione e la voglia di raggiungere l’obiettivo. E’ fondamentale per l’equipaggio e la nostra interazione è ottima“.