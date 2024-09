Lula Brasile | A Gaza diritto di difesa Israele trasformato in diritto di vendetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2024 Aildiè statoindi. Lo ha detto il presidente del, Luiz Inacioda Silva, durante il suo discorso di apertura della 79ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso a New York, sottolineando inoltre che ciò "impedisce un accordo sul rilascio degli ostaggi e rinvia il cessate il fuoco". Ae in Cisgiordania, ha proseguito il leader brasiliano, "stiamo assistendo a una delle più grandi crisi umanitarie della storia recente, che ora si sta pericolosamente estendendo al Libano" e "quella che era iniziata come un'azione terroristica di fanatici contro civili israeliani innocenti è diventata la punizione collettiva dell'intero popolo palestinese, con più di 40 mila morti, la maggior parte donne e bambini". UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev