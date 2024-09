Lucca in fiamme un capannone in disuso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – A fuoco undismesso in via Tempagnano, a. I vigili del fuoco del comando disono intervenuti dalle 14,30 per spegnere le; sul posto sette unità su due mezzi, una autopompa serbatoio e un'autobotte. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche la polizia municipale e l'Arpat per gli accertamenti di competenza.