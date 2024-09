Londra libera detenuti ministero sbaglia | Dovete rientrare

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) –gruppiper ridurre il sovraffollamento delle carceri. Ildella Giustizia britannico, però, oggi 25 settembre si accorge di averto per errore 37. Cinque di loro sono stati rintracciati e sono tornati in cella. Mancano all'appello cinque uomini, condannati per reati che non avrebbero dovuto far scattare il beneficio.