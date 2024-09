Lo sguardo al mondo intero vista lago | è la VI edizione del Desenzano Film Festival

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Inquadratura a campo lungo, anzi lunghissimo: per un grande weekend di cinema (ma corto), senza frontiere né confini., suldi Garda la sesta (e fragorosa): on air da venerdì 27 a domenica 29 settembre, come sempre, in alcuni degli spazi più iconici