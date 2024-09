Lo scempio dei rifiuti a Bari Vecchia mobili e materassi per strada Il sindaco | In arrivo sanzioni più pesanti

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "I baresi non meritano di vivere nei vostrie la città non merita di perdere la sua bellezza per colpa della vostra inciviltà": ad affermarlo è ildi, Vito Leccese, dopo l'ennesima segnalazione di degrado nel borgo antico, nuovamente trasformato in immondezzaio con