LIVE – Roma-Athletic Bilbao Juric in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Alle 14:30 di oggi, mercoledì 25 settembre il tecnico della, Ivanparlerà inper presentare la partita dei giallorossi contro l’valevole per la prima giornata della fase campionato di Europa League 2024/2025 e in programma alle 21:00 di giovedì 26 settembre. Dopo la vittoria per 3-0 sull’Udinese, si alza l’asticella per i giallorossi. Di fronte c’è la squadra di Nico Williams, una delle più pericolose del calcio spagnolo. Tanti i temi alla vigilia: la formazione, il turn over, il caso Zalewski e il momento societario in casa. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 14:30. Non solo: inci sarà anche Mario Hermoso, ex Atletico Madrid, pronto a fare il suo debutto dal 1? all’Olimpico.