LIVE – Potenza-Trapani 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ladi, match valido per la sesta giornata del girone C della. Allo stadio Alfredo Viviani i lucani, partiti bene con dieci punti in cinque partite e nei piani alti della classifica, sfidano i siciliani che da neopromossa hanno fin qui ottenuto sei punti, stanziandosi a metà della graduatoria. Turno infrasettimanale già importante per le due formazioni, è l’ora della verità o quasi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di mercoledì 25 settembre. DOVE VEDERE LA GARA LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 18:25 – Mister Aronica schiera il suocon il seguente XI: Seculin, Martina, Celiento, Karic, Crimi, Fall, Carriero, Silvestri, Zuppel, Kanoute, Ciotti.