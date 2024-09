Lions meeting senza frontiere e solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Un Service nel Service": è stato definito così il primod’apertura dell’annata lionistica 2024-2025 dal presidente Gianclaudio Castellani delClub Legnano Rescaldina Sempione. Presso La Tela, Osteria Sociale del Buon Essere, locale di Rescaldina gestito da una cooperativa che dà lavoro a ragazzi speciali, un Interinternazionale ha accolto ilClub Monteceneri di Lugano dalla vicina Svizzera. Tale Club ha realizzato l’importante progetto "Water is life l’acqua che fa la differenza: acqua che aiuta migliaia di persone in paesi lontani attraverso la costruzione di pozzi d’acqua, pompe, filtri, condotte e fontane", come ha detto il presidente delClub elvetico, Claudio Mosconi, nel suo saluto. Ch.S.