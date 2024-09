Lione-Olympiakos Europa League 26-09-2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Nei Gones tutti a disposizione

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non conosce fine la crisi deldi Sage che cade in casa contro il Marsiglia nonostante un’ora in superiorità numerica e attende quest’oggi in casa l’per la prima giornata della fase a gironi di. Ihanno perso l’ennesimo scontro diretto e sono invischiati in bassa classifica; non è bastato raggiungere per ben due volte i Phoceens, a tempo scaduto InfoBetting: Scommesse Sportive e