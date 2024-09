L' industria sementiera è un’opportunità | se ne parla in un talk show alla Fiera di Forlì

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il settore sementiero sotto la lente d’ingrandimento del prossimodi Agrilinea. Appuntamento giovedì alle 20,30 nella Sala Europa delladi, in via Punta di Ferro 2, con il“L’per l’agricoltura”, in collaborazione con Assosementi