Lega con Musk segnale a Trump e Salvini Il senso del viaggio di Meloni negli Usa

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È visibilmente soddisfatta Giorgiaal termine della sua missione di tre giorni a New York. Un programma intenso, che l’ha vista dapprima incontrare i vertici di alcune delle più grandi multinazionali delle telecomunicazioni per valutare loro possibilità di investimento in Italia, poi ricevere dalle mani di Elonil prestigioso premio annuale dell’Atlantic Council e infine intervenire (in più occasioni) all’Assemblea generale dell’ONU per ribadire i capisaldi della politica estera italiana Segui su affaritaliani.it