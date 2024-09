Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 25 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di252024 Ariete Nel mese della Bilancia siete più che mai concentrati sui vostri personali interessi e questo non è un male, attenti però a non pestare i piedi agli altri, a non voler dominare per forza. In Cancro abbiamo ancora una Luna calante, per voi particolarmente stressante perché è congiunta a Marte vostro pianeta. Succede un po' come quando da ragazzini veniamo rimproverati da mamma e papà. Però voi siete dei maghi, alchimisti, ne uscirete in ogni caso bene. Toro Segno della buona terra, voi sapete tenere fermi i piedi sul terreno della professione e degli affari, che crescono anche oggi grazie a Mercurio ultimo giorno in Vergine, come i funghi dopo la pioggia.