Le madri surrogate rischiano tre volte più del parto naturale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lepresentano un rischio tremaggiore di gravi complicazioni rispetto a chi concepisce naturalmente. A confermarlo è una ricerca, pubblicata il 23 settembre negli Annals of Internal Medicine, che rappresenta uno dei primi studi su larga scala per confrontare gli esiti tra le diverse modalità di concepimento. Per i ricercatori è un