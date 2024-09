Le madri surrogate potrebbero rischiare maggiori problemi in gravidanza e nel post-partum | lo studio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Secondo una recente ricerca canadese, le donne che si sottopongono alla Gestazione per Altri hanno una percentuale di rischio legato a complicazioni materne gravi tre volte superiore rispetto a chi concepisce naturalmente. Gli stessi autori ribadiscono però la necessità di ulteriori studi per indagare le effettiva cause del fenomeno.