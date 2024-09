Le lozioni viso sono soluzioni acquose un po' viscose al tatto e ricche di principi attivi ultra-concentrati da applicare dopo la detersione Ecco perché

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Per lungo tempo, i rituali cosmetici giapponesistati utilizzati come modello in diverse parti del mondo. Poiarrivati quelli coreani, fatti di sheet mask, cosmetici cushion e BB cream. Ad accomunare le due routine, J e K Beauty, ci pensa un prodotto sempre più importante tra gli step delle abitudini di bellezza occidentali: la lozione.