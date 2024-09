Lavrov ' Occidente deve capire che perderà questa guerra'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Raggiungeremo la vittoria, non abbiamo dubbi". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergheiin un'intervista alla Tass dopo il suo arrivo a New York per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu. "Ci siamo veramente uniti di fronte allache l'ha scatenato contro di noi per mano degli ucraini", e "l'" che"sarà persa", ha affermato il capo della diplomazia russa.