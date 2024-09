Laura Pausini presenta il nuovo singolo girando su un pullman a Milano

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024)hato il. E lo ha fatto in maniera originale, in linea con i nuovi trend che richiedono qualcosa in più di un semplice lancio. La pop star italiana, divenuta internazionale, ha girato la città a bordo di una due piani ospitando i numerosissimi