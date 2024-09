Ladri tentano il colpo nel mobilificio arrestato anche un ex dipendente

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E' miseramente fallito un tentativo di furto che ihanno cercato di mettere a segno nella notte tra martedì e mercoledì all'interno del"Mab" di Meduna di Livenza, in via dei Prati. Ad entrare in azione due cittadini albanesi, di 40 e 44 anni, tra cui un ex