L’acqua in bottiglia fa male al pianeta e incredibilmente non fa benissimo a voi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Compri acqua inperché ritieni sia più sicura di quella del rubinetto? Ti ricrederai: ecco cosa devi sapere. Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo acquistano acqua in, spesso senza considerare l’impatto che tale gesto ha sul nostro. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Bmj Global Health, ogni minuto nel mondo viene acquistato 1 milione di bottiglie di acqua. Questo consumo massiccio non solo rappresenta una minaccia per la salute umana ma anche per l’integrità del nostro ambiente. Siete così certi cheinsia così sicura? – notizie.comLe bottiglie di plastica sono tra i principali responsabili dell’inquinamento degli oceani, costituendo il 12% di tutti i rifiuti plastici. La situazione è aggravata dal fatto che solo il 9% delle bottiglie viene effettivamente riciclato.