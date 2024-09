La Vigna di Mattia un sogno coltivato oltre un destino crudele

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Anche una storiacome quella diMingarelli, comasco di Albavilla trovato morto a soli 30 anni in un bosco in Valmalenco nel 2018, il cui caso è stato giuridicamente archiviato nel 2022, può però trasformarsi in speranza per coltivare un grande progetto aperto a tutti: Ladi