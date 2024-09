La trattativa di pace al vertice delle Nazioni Unite

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Se l'inizio di una guerra totale in Medio Oriente è alle porte, gli Stati Uniti starebbero guidando un nuovo sforzo diplomatico per porre fine alle ostilità sia a Gaza che in Libano, collegando i due conflitti come parte di un'unica iniziativa. I dettagli sono in fase di definizione all'Assemblea