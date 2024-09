La Primavera Estate di Saint Laurent pecca in sensualità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Attingendo dalle radici della maison, il Direttore Creativo Anthony Vaccarello per la collezione2025 reinterpreta il celebre suit del fondatore in una nuova versione oversize, ma che di sensuale questa volta ha ben poco. Lanciato dal fondatore tra gli anni Sessanta e Settanta, Le Smoking è diventato il primo completo da donna che ha abbracciato le curve femminili, liberandole da ogni costrizione che allora caratterizzavano i modelli maschili. Il completo originario presentato daaveva un punto vita alto e stretto che mirava a far risaltare le curve delle donne in una nuova versione rivoluzionaria, molto lontano da ciò che ha sfilato ieri sera. La tipica silhouette passionale di Vaccarello scompare per lasciare spazio a pantaloni over, giacche dalle spalle ampie e camicie a righe regular che coprendo ogni singolo centimetro di pelle.