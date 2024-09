La Piccola bottega degli errori open day di improvvisazione teatrale

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Domenica 6 ottobre alla Ex-, a partire dalle ore 16, andranno in scena una serie di spettacoli per scoprire i corsi didi Theatro. Saliranno sul palco gli allievi delle varie classi, da quelli del primo anno fino ai più esperti, tutti saranno in scena in squadre