La grande equitazione torna a Palermo da giovedì a domenica alla Favorita c' è la Coppa degli Assi

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Domani,26, avrà inizio la 39ª edizione della, in programma al campo ostacoli Lae articolata in quattro giornate, sino a29, con prove sia al mattino sia al pomeriggio. Complessivamente si disputeranno 27 gare (11 sul campo in erba), la più importante