La giunta regionale delibera | Baqsimi gratuito per tutti i diabetici marchigiani

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) ANCONA – Il glucagone in formulazione spray nasale, indicato per le ipoglicemie gravi, sarà fornito gratuitamente ai. Lo prevede ladiapprovata oggi. Il farmaco, meglio noto con il nome commerciale di, in classe C, era fino ad ora a carico