La giunta Paolini ha perso tempo sul dissesto idrogeologico | l' accusa dei consiglieri Verna e Marongiu

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “La questioneper larimane un mix tra tabù ed incapacità di programmare in modo efficace azioni risolutive, una situazione che torna di stringente attualità dopo il dramma degli ultmi giorni in Emilia Romagna e in altre parti d'Italia”. È quanto affermano i