Juventus Mauro | Douglas Luiz? IMBARAZZANTE Su VLAHOVIC e la partita col NAPOLI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Massimoha parlato di vari argomenti riguardanti la. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo Massimoè intervenuto in occasione di un’intervista a Tuttosport per analizzare diverse tematiche sulla. POCHE OCCASIONI CREATE – «La risposta non può che essere articolata. A me il progetto piace. Anzi, piace molto. L’assunzione di responsabilità è stata trasversale. Finalmente