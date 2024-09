Juric Battere l’Athletic Bilbao il mio unico pensiero

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Con tutta sincerità al momento spero solo di vincere domani. La mia concentrazione è tutta sulla partita e sul fare le cose giuste. Il mioè questo. Prepareremo la partita come prepariamo tutte le altre. Non sono emozionato, si gioca come giocheremo contro qualsiasi altra squadra. Per quanto riguarda i tifosi, spero che con prestazioni come quella contro l’Udinese staranno vicino alla squadra. Noi dobbiamo continuare a fare bene e sicuramente avremo il loro supporto”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Ivan, che, alla vigilia della prima sfida di Europa League contro, assicura di non pensare al suo futuro sulla panchina giallorossa ma solo alla sfida contro i baschi.