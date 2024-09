Italia spaccata in due Meteo Giuliacci | che succede nel weekend

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In queste ore la nostra Penisola sta vivendo una vera e propria scissione. Da una parte pioggia e instabilità, dall'altra caldo e sole. A descrivere questa situazione è il sito.it che anticipa le previsioni per il prossimo, fino a domenica 29 settembre. Nella giornata di giovedì si accentueranno le tendenze già in corso, con Liguria, arco alpino e Prealpi che verranno coinvolte da una forte perturbazione in discesa dalla Francia. Al nord le temperature scenderanno mentre saliranno considerevolmente al centro sud. Discorso analogo anche nelle giornate di venerdì e sabato, quando avremo variabilità al nord e temperature ancora in salita al sud. In Sicilia si toccheranno addirittura picchi di 35°, 33° in Puglia, 32° in Calabria e Basilicata. Fino a domenica, quando anche il centro-sud tornerà nella media.