Innalzamento del ponte Bailey e messa in sicurezza dell’abitato di Casale lavori per 6 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non si ferma il lavoro dell’amministrazione comunale per laindel territorio di Santarcangelo rispetto al rischio idraulico e idrogeologico: nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha approvato due documenti di indirizzo alla progettazione per altrettanti interventi relativi alle