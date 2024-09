Incidente sul lavoro a Gallese operaio precipita da un scala

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024)sul. Questa mattina, mercoledì 25 settembre, unalin un'azienda del posto, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto da una scala, riportando diverse ferite. L'allarme, partito dei colleghi, è scattato immediatamente e i soccorsi si sono