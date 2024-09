Incidente in via Magenta a Varese donna di 80 anni travolta da una moto | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 –in pieno da unamentre stava attraversando la strada, unadi ottant’è rimastamente ferita ed è stata portata in codice rosso, quello della massima gravità, all’ospedale di Circolo. Ilsi è verificato questa mattina alle 8 in via. Compito della pattuglia della Polizia locale, subito intervenuta, ricostruire la dinamica per l’attribuzione delle responsabilità. Di certo, ci sono le condizioni dell’anziana giudicate gravi e delicate per i traumi subiti nella caduta. L’uomo in sella alla, 41, se l’è cavata con qualche lieve contusione. Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. Il centauro è stato portato in codice verde all’ospedale di Tradate.