In provincia di Napoli potrebbero scioperare 18mila persone | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si avvicina una data molto importante per lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco e l'intero suo indotto. Il 18 ottobre prossimo, infatti, tutto il settore auto italiano si fermerà per otto ore.I sindacati Fiom, Fim e Uilm hanno indetto uno sciopero nazionale, preoccupati per il calo