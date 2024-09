In Italia 31 vittime della strada nell' ultimo fine settimana

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sono state 31 lesulle stradene per incidenti nel20-22 settembre, in netto aumento rispetto al weekend precedente, quando i morti furono 24. Lo ricorda l’Asaps, Associazione Sostenitori e AmiciPoliziale, con sede a Forlì. La vittima più giovane un bambino di 8 anni, la più anziana una donna di 88 anni, undici gli under 35. I decessi hanno riguardato