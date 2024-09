Immigrazione il problema non è solo il referendum cittadinanza

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set – Ha raggiunto il quorum delle cinquecentomila sottoscrizioni ilsullapromosso a inizio mese dal segretario di +Europa Riccardo Magi. Un risultato abbastanza prevedibile – al di là di ogni apoteosi fatta dalla stampa – in quanto alla causa ha aderito praticamente tutta la sinistra. Partita a rilento, come la macchina social dei soliti noti si è messa in moto (tra gli altri Ghali, Zerocalcare, Saviano), la raccolta firme ha subito nelle ultime ore la scontata accelerazione. La proposta della sinistra e la legge italiana La pratica passa ora alle cose formali: il deposito, i controlli di legittimità e quello costituzionale. Già in primavera quindi si potrebbe andare al voto: quest’ultimo – lo ricordiamo – potrà considerarsi valido solamente se l’affluenza dovesse raggiungere il 50% degli aventi diritto.