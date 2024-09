Il Comune stanzia 100mila euro per gli utenti dell' Emporio sociale | Acquisto di beni di prima necessità

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Questa mattina l’assessora alla Giustizia e al benessere, Elisabetta Vaccarella, si è recata presso la sede decentrata del Centro comunale polifunzionale 'La Casae Bambine e dei Bambini', in via Calefati 343, per incontrare gli operatori e confrontarsi con loro sulle modalità di