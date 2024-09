' Il Borgo Rinasce' | primo appuntamento con un concorso di bellezza

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dare nuova linfa vitale, coinvolgere i ferraresi e i turisti, in una quartiere che ha le carte in regola per diventare il polo culturale della città, "il quartiere degli artisti": queste le prerogative per costruire un'identità, un’impronta chiara ed efficace aldei Leoni, ossia lo scenario