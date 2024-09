I Fratelli Corsaro | anticipazioni ultima puntata di mercoledì 2 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le quattro puntate della serie di Canale 5 I, dirette da Francesco Miccichè, portano in scena altrettanti romanzi scritti da Salvo Toscano: editi da Newton Compton Editori, si intitolano Ultimo Appello, L’Enigma Barabba, Sangue del mio Sangue e Insoliti Sospetti. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.Iquarta eddiFabrizio decide di intervistare la vittima di un grave errore giudiziario, ma quando si reca a casa sua scopre che questi è stato ucciso. I movimenti sospetti del giornalista lo trasformano nel principale indiziato per la morte di tale Palillo e così Fabrizio finisce in prigione. Toccherà a suo fratello Roberto aiutarlo, proprio in un momento in cui l’avvocato deve affrontare una brutta crisi matrimoniale e chiudere i conti con il passato.