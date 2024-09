Hey ma quei due là Grande Fratello passione dietro la siepe | una coppia inaspettata

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mediaset è tornata a sorprendere il pubblico con il rientro in scena dei suoi programmi di punta, tra cui ile Temptation Island, quest’ultimo andato in onda ieri con una serie di emozionanti colpi di scena. Ma non è stata solo l’isola delle tentazioni a catturare l’attenzione del pubblico: nella Casa più spiata d’Italia, due concorrenti hanno regalato un momento inaspettato, che ha fatto discutere tutti. Stiamo parlando di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, protagonisti del primo bacio di questa edizione. Tra i gieffini più discussi del momento, Helena e Lorenzo, per quanto “giocassero”, sono apparsi piuttosto autentici e si sono lasciati trasportare dall’atmosfera creata durante la serata. Tutto è iniziato quando, nel cuore della notte, i concorrenti si sono cimentati in un gioco che prevedeva la realizzazione di piccole scene teatrali.