Gruppo La Villa | Rsa Veranella e Botticelli dialogo interrotto non per colpa nostra

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayOggi il presidio alla rsadi Strada in Chianti, domani il bis a Firenze a Poggio Imperiale, davanti alla sede delLaper difendere i posti di lavoro nelle due strutture.Ma la proprietà non ci sta e dopo la