Gite di inizio autunno cinque luoghi da visitare in Toscana

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L'è ormai ufficialmente iniziato, ma le temperature ancora gradevoli permettono, in caso di bel tempo, di effettuare una gita fuori porta. Vediamo qui alcune idee per un'escursione nella natura o per una passeggiata nei borghi.Monte AmiataIl Monte Amiata, sito tra la Val d'Orcia