Giochi e teatro per tutte le età con Artinfesta

(Di mercoledì 25 settembre 2024)teatrali e laboratori creativi, un pomeriggio dedicato all’arte e al, fra attività e momenti di scoperta, per avvicinare grandi e piccoli a questi mondi. Si terrà sabato l’edizione 2024 di, l’ormai tradizionale iniziativa promossa dalla Famiglia Artistica Lissonese e daldell’Elica nella loro sede di via San Martino a Lissone. Dalle 15 si alterneranno dimostrazioni e lezioni di prova. La FAL presenterà i suoi corsi di pittura, scultura, disegni e liuteria, mentre alle 15 e alle 16 proporrà un laboratorio artistico per bambini e ragazzi e uno per adulti. Ildell’Elica invece darà vita a un open day con animazione edi, raccontando i suoi corsi di recitazione e animazione teatrale. Ingresso libero. F.L.