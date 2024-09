FOTO – Infortunio Rodri l’Inter è vicina | ‘Torna presto campione’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bruttissimoper, che ha finito anzitempo la sua stagione con il Manchester City., che lo ha sfidato in Champions League, gli è vicino.– Tegola per il Manchester City che perde per tutto l’anno. Il centrocampista spagnolo, serio candidato alla vittoria del Pallone d’Oro, ha già finito anzitempo la sua stagione. Poco fa il comunicato del club inglese, per l’accorso durante la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal di domenica. Settimana scorsa, aveva giocato la partita di Champions League contro, pareggiata per 0-0. Guardiola dunque perde il suo miglior centrocampista sia per il campionato che per l’Europa. Da capire se riuscirà ad esserci per il Mondiale per Club della prossima estate.si fa male,all’avversario MESSAGGIO –ha voluto scrivere un post dinza per